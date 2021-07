Professionals kennen regels rond beroepsgeheim en gegevensuitwisseling

Dat schrijft staatssecretaris Blokhuis in zijn brief aan de Kamer in antwoord op moties over gegevensuitwisseling en de Wet verplichte ggz. In 2019 ontstond onrust over dit onderwerp in de Tweede Kamer na een steekincident in de Amsterdamse metro. Onder andere PvdA-Kamerlid Kuiken vroeg de regering om een werkbare standaard voor gegevensuitwisseling.

Niet nodig

Dit is volgens de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Nederlandse ggz niet nodig. De bestaande handreikingen zijn goed en bekend.

Veilige mail

Op het gebied van de Wet verplichte ggz blijkt het gebruik van beveiligde e-mail bij de uitwisseling van patiënteninformatie nog een aandachtspunt. Nog niet alle ggz-instellingen, gemeenten en rechtbanken gebruiken veilige mail. Hierdoor zijn er “mogelijk informatiebeveiligingsrisico’s” en “onnodige administratieve lasten”.

Inspectie

De veldpartijen nemen deze signalen zeer serieus en roepen hun achterban op om hier snel actie op te ondernemen. Blokhuis vraagt de Inspectie van Gezondheid en Jeugd hier na de zomer extra op te letten.