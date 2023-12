Profila Zorggroep benoemt nieuwe bestuurder

Philip Miedema wordt per 1 februari 2024 de nieuwe bestuurder van Profila Zorggroep, een landelijke aanbieder van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problemen. Miedema was hiervoor bestuurder van de Rozelaar, een zorgorganisatie in Barneveld voor mensen met een verstandelijke beperking.

“We zien in Philip Miedema de passende bestuurder van Profila Zorggroep in deze tijd door de wijze waarop hij zijn visie op christelijke zorg verwoordt en hoe hij zijn geloof in God concreet vormgeeft als mens en als bestuurder”, aldus Albert Kerssies, voorzitter van de raad van toezicht van Profila Zorggroep. “Wij heten Philip Miedema van harte welkom in onze organisatie en zien er naar uit om met hem samen te werken.”

Profila Zorggroep

Philip Miedema volgt Peter van Wijk op die de afgelopen vijf jaar Profila Zorggroep heeft geleid. Onder zijn leiding fuseerden Profila Zorg, EBC Zorg en Stichting Grip op je leven tot Profila Zorggroep en is de organisatie uitgegroeid tot een organisatie met ruim 550 medewerkers en 1100 cliënten.