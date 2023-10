Profila Zorggroep en Syndion gaan samenwerken

Profila Zorgroep begeleidt mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Syndion biedt zorg aan mensen met een lichamelijke en/ of verstandelijke beperking. Beide organisaties ondervinden dat specialistische zorg, zoals een arts verstandelijk gehandicapten, nauwelijks beschikbaar is.

Samenwerking ggz en gehandicaptenzorg

Daarom slaan de zorgaanbieders de handen ineen. Deze week hebben de bestuurders een samenwerkingsovereenkomst getekend. Profila Zorggroep en Syndion gaan onder meer een polikliniek voor specialistische gehandicaptenzorg opzetten. Ook willen zij de inzet van de arts verstandelijk gehandicapten borgen en zorgbemiddeling versterken.

Daarnaast willen ze de samenwerking tussen de ggz en gehandicaptenzorg bevorderen, doorontwikkeling van verpleegkundige expertise verkennen en gedragsdeskundigen en orthopedagoog-generalisten gezamenlijk opleiden. “Profila Zorggroep en Syndion willen daarnaast niet alleen voor de eigen cliënten, maar ook voor iedereen buiten hun organisaties die het nodig heeft, behandeling en expertise toegankelijk maken”, aldus de organisaties.