Prognose: personeelstekort zorg loopt nog veel verder op

Het personeelstekort in zorg en welzijn neemt de komende tien jaar verder toe. Nieuw kabinetsbeleid helpt daar weliswaar tegen, maar lang niet genoeg om het tekort aan menskracht weg te nemen. Dat staat in een nieuwe arbeidsmarktprognose die minister Conny Helder (Langdurige Zorg) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Eind dit jaar is er in onder meer de ziekenhuis-, verpleeghuis, jeugd- en gehandicaptenzorg een tekort aan zo’n 56.000 mensen, blijkt uit de prognose. Vooral vanaf 2026 begint dat aantal sterk op te lopen. In 2032 dreigt het tekort op te lopen tot meer dan 155.000. Voor zover de kabinetsmaatregelen doorgerekend kunnen worden, lijken die wel wat te helpen, maar dan nog is er een tekort van zo’n 137.000 werknemers.

Kantelpunt

Volgens minister Helder dreigen er in de toekomst zoveel mensen nodig te zijn voor zorg en welzijn, dat er straks te weinig mensen beschikbaar zijn voor onderwijs, de bouw en energiesector. Het kabinet vindt daarom dat niet meer dan één op de zes werknemers in de zorg zou moeten werken. Dat kantelpunt wordt volgens de prognose in 2029 bereikt.

“Dit laat zien dat het echt noodzakelijk is werk te maken van het afremmen van de arbeidsvraag in de zorg, door het in gang zetten van een transitie naar passende en arbeidsbesparende zorg en het vergroten van de arbeidscontracten binnen de zorg”, aldus de minister in haar Kamerbrief. De prognose wordt eens per jaar opgesteld. Het beeld is dit jaar iets negatiever dan vorig jaar. (ANP)