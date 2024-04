Prostaatkankerstichting onderzoekt impact urineverlies na operatie

De Prostaatkankerstichting heeft onder bijna duizend patiënten gevraagd wat de impact is van urineverlies op het dagelijks leven. Aanleiding is de recente berichtgeving over het gebrek aan transparantie over de grote verschillen in uitkomsten tussen ziekenhuizen.

In het promotieonderzoek van Maike Schepens staat dat bij het ene ziekenhuis 19 procent van de prostaatkankerpatiënten incontinent werd na een prostaatverwijdering en bij een ander ziekenhuis 85 procent.

“Niemand heeft nog aandacht besteed aan de impact van urineverlies op het dagelijks leven”, aldus de Prostaatkankerstichting. “Dat hebben wij uitgevraagd bij onze achterban en de resultaten liegen er niet om.”

Onzeker

Uit het onderzoek van de Prostaatkankerstichting blijkt dat één op de drie mannen die na een operatie of bestraling voor prostaatkanker urineverlies heeft altijd of vaak negatieve invloed ervaart van urineverlies op het gebied van seksualiteit en intimiteit en bij onderweg zijn. Daarnaast maakt het urineverlies een kwart van de mannen onzeker en een op de vijf mannen schaamt zich ervoor.

Afspraken maken

Respondenten geven aandacht van het ziekenhuis voor urineverlies na een prostaatkankerbehandeling een 6,7. “De aandacht van mijn uroloog van het ene ziekenhuis vond ik ondermaats. Hij was geen prater. De aandacht later bij urologie van het andere ziekenhuis verdient een volle 10”, aldus een respondent. Hier valt dus nog wat te winnen, stelt de Prostaatkankerstichting. “En als er sprake is van netwerkzorg, wat steeds vaker voorkomt, dan dienen ziekenhuizen onderling goede afspraken te maken wie welke informatie op welk moment aan de patiënt geeft”.

In gesprek

De Prostaatkankerstichting gaat met de beroepsvereniging van de urologen en radiotherapeuten (NVU en NVRO) en met (netwerk)ziekenhuizen in gesprek over de verbeterpunten die uit deze peiling naar voren komen, waarbij informatievoorziening en netwerksamenwerking expliciete aandachtspunten zijn.

Motie

Het Zorginstituut Nederland, de IGJ en de NZa moeten naar aanleiding van een motie harde afspraken maken met zorginstellingen over het transparant maken van verschillen in zorguitkomsten. VVD-Kamerlid Jacqueline van den Hil diende de motie in over begrijpelijke en inzichtelijke informatie voor patiënten over verschillen in uitkomsten van behandelingen en kwaliteit van zorg.

Reactie Zorginstituut

Zorginstituut Nederland vindt ook dat patiënten onvoldoende inzicht wordt geboden in kwaliteit van geleverde zorg, maar stelt tegelijkertijd dat het nog een beetje vroeg is om te reageren op de motie omdat die pas 26 maart is aangenomen. “We roepen partijen op om voortgang te maken en de uitkomsten van het programma Uitkomstgerichte zorg te implementeren.