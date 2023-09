Provincie Friesland gaat praten over sluiting ziekenhuizen

De provincie Friesland wil in gesprek met zorgverzekeraars en de ziekenhuizen Tjongerschans in Heerenveen en Antonius in Sneek over de geplande sluiting van die ziekenhuizen en de opening van een nieuw ziekenhuis in Joure.

Gedeputeerde Femke Wiersma zei de breedgedragen zorgen van partijen in de Provinciale Staten te delen, ook al heeft de provincie er uiteindelijk niets over te zeggen.

Het is de bedoeling dat de ziekenhuizen over zeven jaar sluiten en worden vervangen door het ziekenhuis in Joure. Dat is besloten door De Friesland, Zilveren Kruis, VGZ en de Friese ziekenhuizen. Daarin zijn volgens de Statenleden geen inwoners gekend, en de provincie en gemeenten ook niet.

Invloed uitoefenen

“Ook als we er niets over te zeggen hebben, kunnen we als politiek een sterk signaal afgeven”, zei Sandra de Jong-Snip van Provinciaal Belang Fryslân. Wiersma sloot zich daarbij aan. “Bestuurlijk zetten we alles in om invloed uit te oefenen. Ik heb al initiatief genomen om met alle partijen in gesprek te gaan en daar ga ik jullie zo snel mogelijk over informeren.”

Daan Olivier van de PvdA vindt het goed dat Wiersma “zich inzet voor onze inwoners”. “We moeten weten waar de toekomst van de zorg naartoe gaat en waar de keuzes op gebaseerd zijn.” Statenlid Harrie Graansma van PVV noemde het belangrijk dat de zorg goed bereikbaar blijft, maar hij zei dat het vooral belangrijk is dat de kwaliteit hoog blijft. “Kwaliteit gaat voor bereikbaarheid. Daarnaast zijn er wel veel ambulanceposten, dus die zijn net zo snel ter plekke als nu het geval is.” (ANP)