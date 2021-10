Provincie Zeeland wil regionale tandartsenopleiding wegens tekorten

De provincie Zeeland wil een tandartsenopleiding in de regio Zuidwest-Nederland om de tekorten aan tandartsen in de provincie tegen te gaan. Het lokale bestuur heeft hierover een brief gestuurd naar de minister van Volksgezondheid en de Tweede Kamer, schrijft Omroep Zeeland .

De gedachte is dat een regionale opleiding er ook voor zal zorgen dat tandartsen zich in de regio zullen vestigen. Studenten vestigen zich vaker in de regio waar ze gestudeerd hebben.

Tekort

Zeeland is een van de provincies met een relatief groot tekort aan tandartsen. Per tandarts zijn er 2.505 inwoners, waarvan 57 procent tussen de 50 en 65 jaar is. Gemiddeld is er in Nederland een tandarts op 1.820 inwoners.

Vergrijzing

Branchevereniging KNMT waarschuwt al langer voor de steeds groter worden tekorten aan tandartsen. De komende jaren kan die ook nog nijpender worden door vergrijzing en tandartsen van buiten Nederland die terugkeren naar het thuisland. De vereniging pleit voor een grotere capaciteit om tandartsen op te leiden. Eerder vertelde Wolter Brands, voorzitter van de (KNMT) al aan Zorgvisie, dat cliënten voor dichte deuren dreigen te staan.