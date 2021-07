Prullenbakvaccin.nl wil 200.000 doses redden

Prullenbakvaccin.nl vindt het onverteerbaar dat vaccins die niet over datum zijn en bij de huisartsen nog in de koelkast staan in de prullenbak dreigen te belanden. Het gaat om naar schatting 200.000 doses, zegt Marlies Schijven, onder meer CMIO bij het ministerie van VWS en projectleider eHealth bij de NFU.

“De houdbaarheid van het AstraZeneca-vaccin is bijna verstreken… maar de pandemie nog lang niet!”, schrijft Schijven op LinkedIn: “Goed beheerde, gekoelde vaccins, die heel welkom zijn in landen waar echt niets is. Zoals in Namibië, een land dat niet in het COVAX-programma zit, maar dat momenteel wél het hoogste sterftecijfer kent naar inwoneraantal.”

De “prullenbakkies” Bernard Leenstra, Marco Blanker, Anees Saban en Schijven vinden het “overteerbaar en maatschappelijk onuitlegbaar” om berichten te ontvangen van huisartsen om de coronavaccins binnenkort weg te gooien.

In overleg met het NHG, RIVM, IGJ en ministerie van VWS onderzoeken zij of de vaccins kunnen worden ingezet.