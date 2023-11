Psychiaters verwachten meer sombere gevoelens door klimaatcrisis

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) zal de klimaatcrisis de komende jaren meer voelbaar worden in de psychiatrie. De beroepsgroep van psychiaters heeft een handreiking gemaakt met adviezen, tips en acties voor psychiaters.

Sommige mensen ervaren door de klimaatcrisis gevoelens van somberheid en machteloosheid, stelt de NVvp. De beroepsgroep voorziet dat de vraag naar psychiatrische hulpverlening waarschijnlijk zal toenemen en leiden tot een verdere disbalans tussen zorgvraag en zorgaanbod.



De VVvP stelt psychiaters ook zelf in actie kunnen komen. Ze kunnen bijvoorbeeld werk maken van het voorkomen van medicatieverspilling en het beperken of vergroenen van hun reisbewegingen. Maar ook instellingen kunnen helpen door bijvoorbeeld het aanwijzen van ‘green teams’ en het beperken van energieverbruik in gebouwen.

Publieke debat

De beroepsvereniging zelf wil ook bijdragen door onder andere in het publieke debat aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering voor de psychische gezondheid en door aandacht voor duurzaamheid op het jaarlijkse congres.

De handreiking is het eerste product van de NVvP werkgroep Groene Psychiatrie, opgericht om psychiaters bij te staan in hun vergroeningsacties. Deze handreiking, met de doelstellingen van de Green Deal 3.0 als kapstok, is geschreven onder voorzitterschap van psychiater Jurjen Luykx, met NVvP-bestuurslid Houkje Tamsma en de overige leden van de werkgroep.