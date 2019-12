Psychiatrische patiënten moeten jaar wachten op euthanasie

De wachttijd voor een euthanasietraject voor psychiatrisch patiënten is bij Expertisecentrum Euthanasie opgelopen tot ruim een jaar. De organisatie noemt de wachttijd ‘dramatisch’.

Honderd op wachtlijst

Het Expertisecentrum Euthanasie heeft zeven psychiaters in dienst, terwijl er werk is voor twintig extra krachten. Dat schrijft dagblad Trouw. De organisatie slaagt er niet in om voldoende psychiaters voor dit werk te vinden.

Er staan inmiddels honderd psychiatrische patiënten op de wachtlijst bij het Expertisecentrum Euthanasie (de vroegere Levenseindekliniek). Trouw schrijft dat het gaat om cliënten die na een eerste beoordeling waarschijnlijk voor euthanasie in aanmerking komen.

Minder psychiaters

Steeds minder psychiaters buiten het Expertisecentrum zijn bereid om euthanasie te verlenen. Uit een onderzoek uit 2016 bleek dat percentage in twintig jaar gedaald van 47 naar 37.