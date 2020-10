Psychische aandoeningen meest gemelde beroepsziekten

De gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening staan op de vijfde plek van sectoren met de hoogste beroepsziekte-incidentie.

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Dit blijkt uit het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2020’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Public and Occupational Health, Amsterdam UMC, dat vandaag is verschenen. Beroepsziekten zijn ziekten die arbodiensten en bedrijfsartsen verplicht melden bij de NCvB. De NCvB presenteert elk jaar een overzicht van het aantal en de aard van geregistreerde beroepsziekten en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland. Ook vorig jaar waren psychische aandoeningen de meest gemelde beroepsziekten.

Covid-19

Een nieuwe beroepsziekte dit jaar is covid-19. Tot 1 augustus 2020 zijn er 732 meldingen van covid-19 als beroepsziekte gedaan door 118 bedrijfsartsen. Dat is in die periode ongeveer 30 procent van het totaal aantal meldingen van beroepsziekten.