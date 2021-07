Psychische klachten ic-personeel nemen toe

Het aantal intensive care-verpleegkundigen met psychische klachten door de coronacrisis neemt toe. Hoewel de druk op de ic’s wat lager is, houden ziekenhuizen de vinger aan de pols. Psychologen en maatschappelijk werkers worden ingezet , sommige ziekenhuizen organiseren ontspanningsworkshops. Ook worden er hulplijnen in het leven geroepen, waar ic-personeel kan praten met ervaringsdeskundigen.

Zo blijkt uit een rondgang die Nu.nl deed langs enkele grote Nederlandse ziekenhuizen. Er zijn geen exacte cijfers over hoeveel ic-personeel last heeft van psychische klachten of daardoor ziek thuis zit. Maar duidelijk is dat het er meer zijn dan voor de coronacrisis, zo zeggen de ziekenhuizen. In een aantal gevallen wordt getwijfeld of een deel van het personeel dat met psychische klachten thuis zit nog wel terug zal keren. De klachten betreffen overigens niet alleen de intensive care-verpleegkundigen. Ook buddy’s, die van andere ziekenhuisafdelingen kwamen en bijsprongen op de ic, vonden het werken op de intensive care vaak zwaar.

Nazorg

De vraag om psychische steun is flink toegenomen in de coronacrisis. Het Erasmus MC heeft tijdens pieken extra psychologen ingezet. UMC Utrecht heeft een speciaal nazorgprogramma opgezet om onder begeleiding ervaringen te delen. Dat gebeurt op een externe locatie waar ook militairen die terugkeren van een missie programma’s volgen. Het Erasmus MC in Rotterdam heeft een eigen centrum dat zich richt op de aanpak van mogelijk langdurig verzuim door fysieke of psychische klachten die door het ziekenhuiswerk zijn veroorzaakt. Daar werken psychologen, re-integratiedeskundigen en bewegingsdeskundigen.

De ziekenhuizen zijn zich bewust dat de psychische klachten niet verminderen als de coronagolf afneemt. Integendeel: psychische klachten of symptomen van overbelasting kunnen zich juist later openbaren, zeggen woordvoerders van LUMC en Amsterdam UMC.