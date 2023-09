Psychologen: Aandacht voor mentale gezondheid is te mager

De inzet van psychologen is van groot belang om het hoofd te bieden aan de maatschappelijke uitdagingen. De huidige aandacht voor de mentale gezondheid is alleen nog te mager. Er zijn concrete beleidsvoorstellen en verbeteringen nodig, vindt het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

De vereniging van psychologen reageert hiermee op de Troonrede en begroting van VWS. En roept het nieuwe kabinet op tot het versterken van mentale gezondheid in de nieuwe kabinetsplannen op te nemen als speerpunt.

Bijdrage leveren

Psychologen willen nadrukkelijk hun bijdrage leveren bij maatschappelijke uitdagingen die leven in onder andere de zorg, jeugdhulp, onderwijs, arbeidsmarkt en klimaatverandering. Het NIP vindt het belangrijk ook op deze manier de belangen van de beroepsgroep en het vak te behartigen. In een eerder verschenen verkiezingspamflet heeft NIP hiervoor een concrete aanzet gegeven.

Daarnaast brengt NIP de loopbaanontwikkeling van psychologen onder de aandacht. Directeur Monique Rook: “Wij vinden het van belang dat er voor de beroepen in de gezondheidszorg, waar dat nog niet voor geregeld is, zoals voor gezondheidszorgpsychologen, (wettelijke) borging komt van de noodzaak tot permanente deskundigheidsbevordering.”

Geen oplossingen

Ook MIND ziet in de begroting van VWS geen oplossingen om de toegang te verbeteren. “Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is enkel gericht op de Zorgverzekeringswet. Voor oplossingen moet ook gebruik worden gemaakt van voorzieningen vanuit de andere zorgwetten zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet langdurige zorg (Wlz) en andere domeinen zoals Sociale Zaken en Werkgelegenheid”, volgens MIND

Tegemoetkoming hoge zorgkosten

In de Miljoenennota ziet MIND daarnaast aandacht voor kwetsbare groepen en focus op bestaanszekerheid door de koopkracht van ‘kwetsbare huishoudens’ te verbeteren.

“Tegelijkertijd missen we in de begroting specifieke oplossingen om de hoge zorgkosten voor mensen met een zware zorgvraag tegemoet te komen. De hoge verslechteren de toegang tot zorg of leiden zelfs tot zorgmijding. Het wordt de taak van het nieuwe kabinet om met échte oplossingen voor de toegankelijkheid van de zorg te komen.”