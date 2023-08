Psychologen kritisch op aanpassing vrije artsenkeuze

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVP) en P3NL op het conceptwetsvoorstel bevorderen zorgcontractering gereageerd. Het voorstel is onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en heeft tot doel het contracteren te bevorderen.

Het NIP vindt het positief dat het Hinderpaalcriterium in de wet wordt vastgelegd. Hierdoor ontstaat er meer zekerheid voor verzekerden. “Echter, door de toevoeging krijgt de minister van VWS, na raadpleging van de Tweede Kamer, de mogelijkheid om door middel van Algemene Maatregelen van Bestuur in te grijpen. Dit achten wij absoluut onwenselijk”, schrijven de partijen in een gezamenlijke reactie.

Toevoegingen aan de zorgverzekeringswet

Het conceptwetsvoorstel bevat drie toevoegingen aan de Zvw. Het gaat daarbij om het verduidelijken en opnemen van het hinderpaalcriterium in de Zvw, de mogelijkheid om een (deel)sector aan te wijzen waarvoor de overheid de vergoeding gaat bepalen en het wettelijk verankeren van het recht van de verzekerde op een vergoeding indien de zorgverzekeraar niet voldoet aan zijn zorgplicht.

Recht op keuze van behandelaar

Volgens de partijen werk de de ggz-zorgmarkt op dit moment onvoldoende, zijn er enorme wachtlijsten in de ggz en ontbreekt het aan passende ggz-zorg. “Het is onwenselijk en onlogisch om de keuzemogelijkheden voor de cliënt te beperken en de ministeriële zeggenschap over vergoedingen verder te verruimen.”

De partijen zien een groot risico dat deze wetsaanpassing rechtstreeks ten koste gaat van het recht en de mogelijkheden van de cliënt om een passende behandelaar en behandeling te vinden. Dit is een probleem, omdat de behandelrelatie een belangrijke(re) rol speelt binnen de ggz en het succes van behandeling afhankelijk is van diverse cliënt en behandelaar factoren.