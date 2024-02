Psychotherapeuten vrezen langere wachtlijsten door nieuwe beroepenstructuur

De gemiddelde hulpzoeker in de ggz komt nu eerst terecht bij de huisarts en praktijkondersteuner, vervolgens bij een psycholoog in de basis ggz en als dat niet afdoende is, in de specialistische ggz bij een gezondheidszorg-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog. Op advies van vier betrokken beroepsverenigingen is het de bedoeling te komen tot een duidelijker overzicht van bij wie men terecht kan voor de best passende behandeling.

Nieuwe structuur

Hiertoe stelt men voor om één breed basisberoep voor de psychologische zorg te creëren: de gezondheidszorgpsycholoog-generalist. Ook gaan het huidige basisberoep psychotherapeut en het specialisme klinisch psycholoog samen in het nieuwe specialisme klinisch psycholoog-psychotherapeut. Afgelopen maand kwam het ministerie van Volksgezondheid, Welzijnen Sport (VWS) met het wetsvoorstel voor de nieuwe de beroepenstructuur.

“Terwijl de nieuwe wet het voor patiënten en verwijzers gemakkelijker zou moeten maken om snel de juiste behandelaar te vinden, ziet de actiegroep het voorstel als een verarming van de beroepenstructuur en als een bedreiging van het eigen ambacht en van de kwaliteit van zorg”, schrijft Maud Schaepkens, psychotherapeut bij Mondriaan en docent aan RINO Zuid, in een opiniestuk in de Limburger. “Ten eerste is niet aangetoond dat het verwijderen van het beroep psychotherapeut uit het BIG-register leidt tot een verbetering van de zorgkwaliteit, noch tot het vergemakkelijken van het vinden van passende zorg. Ook is nooit aangetoond dat psychotherapeuten hun werk niet afdoende uitvoeren. Tevens is er geen onderzoek gedaan naar de mogelijke negatieve gevolgen van de nieuwe beroepenstructuur op de kwaliteit en effectiviteit van de Nederlandse ggz.”

Stijgende wachttijden en kosten

Bovendien vreest Red de Psychotherapeut stijgende wachttijden voor complexe patiënten en stijgende kosten voor bijscholing voor professionals die inhoudelijk hetzelfde beroep blijven beoefenen. “Psychotherapeuten hebben een scholing van vier jaar genoten gericht op het geven van psychotherapeutische behandeling. Zij worden, zo toont het wetsvoorstel, nu gedwongen tot uitgebreide her- en bijscholing: eerst tot het nieuwe basisberoep gezondheidszorgpsycholoog-generalist (maximaal 2 jaar) en vervolgens tot het nieuwe specialisme klinisch psycholoog-psychotherapeut (maximaal 4 jaar).”

Gezien de forse wachtlijsten en het tekort aan inhoudelijk opgeleide behandelaren, valt het volgens de actiegroep niet te verkopen dat psychotherapeuten zich jarenlang moeten bijscholen om inhoudelijk hetzelfde werk te kunnen blijven uitoefenen als zij nu doen. Tot 26 februari is het mogelijk om via internetconsultatie op het wetsvoorstel te reageren.