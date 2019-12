PsyQ geeft medicatie-advies op basis van DNA

Cliënten van de landelijke ggz-aanbieder PsyQ kunnen medicatie-advies krijgen op basis van DNA-onderzoek. Het advies moet bijdragen aan passende medicatie in de juist dosering, zodat de behandeling effectiever is en er minder bijwerkingen optreden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op de poli Farmacogenetica in Amsterdam. Het onderzoek omvat twee bezoeken in een periode van één tot anderhalve maand. Bij het eerste bezoek worden onder meer vragenlijsten ingevuld en wordt er door middel van een wattenstaafje wangslijmvlies afgenomen. Het tweede consult wordt de DNA-uitslag besproken en het medicatie-advies op maat doorgenomen.

Verwijzing

Alle patiënten met problemen bij medicijngebruik, zoals bijwerkingen of ineffectiviteit zijn welkom. Voor een bezoek aan de poli is wel een verwijzing van de huisarts of psychiater nodig. Ook is het raadzaam om van te voren even contact op te nemen met de poli, omdat voor sommige medicatie nog geen (dosering)adviezen beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld voor ADHD-medicatie.