PsyQ nodigt zonder beschikbare behandeling patiënten uit voor intake

De geestelijke gezondheidszorg instelling PsyQ, nodigt patiënten van de wachtlijst uit voor een intakegesprek terwijl bekend is dat voor hen geen behandeling beschikbaar is.

Behandelaren van PsyQ moesten afspraken afzeggen om zo die intakegesprekken te kunnen houden. Het gaat daarbij om het cancellen van patiënten die al onder behandeling zijn. Dat was deze maand het plan in Rotterdam. De extra intakes zijn nodig om extra inkomsten binnen te halen en om aan productienormen te voldoen. Een intakegesprek is declarabel voor PsyQ bij de verzekeraar, zo stellen de behandelaren van PsyQ.

PsyQ

Een aantal behandelaren van PsyQ is het niet eens met deze werkwijze. Cliënten moeten voor het intakegesprek eigen risico betalen en in het gesprek persoonlijke problematiek uitleggen. Het is beter om de cliënten vooraf duidelijk te melden dat ze dat ze geen hulp krijgen. Dat is niet mogelijk vanwege een te lange wachtlijst.

Verandering

Volgens moederorganisatie Parnassia zit de organisatie momenteel middenin een grote verandering. Bestuursvoorzitter Stephan Valk van Parnassia ontkent dat cliënten ‘declaratiegedreven’ een uitnodiging krijgen, zonder dat er ruimte is om hen te behandelen. (ANP/NRC)