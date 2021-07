PVH’ers gaan van start in huisartsenpraktijken

De eerste zes praktijkverpleegkundigen huisartsenzorg (PVH) in Nederland zijn afgestudeerd en aan de slag gegaan. PVH is een nieuwe functie, een hbo-opgeleide generalistische praktijkverpleegkundige die inspeelt op de behoefte aan breed georiënteerde ondersteuning in de huisartsenzorg.

Dat meldt Hogeschool VIAA in Zwolle op haar website. De opleiding tot praktijkverpleegkundige is kleinschalige deeltijdopleiding. Naast verpleegkundige vaardigheden komen management en organisatie, communicatieve vaardigheden en de samenwerking met andere disciplines in de eerste en tweede lijn aan bod.

Een PVH’er geeft educatie over aandoeningen en stelt behandelplannen voor de patiënten op. Daarnaast verleent hij of zij in complexe en hoogcomplexe situaties zorg aan patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten en astma en COPD. Sommige afgestudeerde PVH’ers vonden een baan door te solliciteren op de functie van praktijkondersteuner (POH), een bekende functie bij de huisartsenpraktijk en vervolgens te vertellen over de nieuwe opleiding.