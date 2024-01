PVV wil afschaffen eigen risico in zorg in formatie regelen

PVV-Kamerlid Fleur Agema is woensdag stevig in aanvaring gekomen met een deel van de Tweede Kamer over het afschaffen van het eigen risico in de zorg.

Kamerleden van GroenLinks-PvdA, SP, D66 en ChristenUnie verweten Agema dat haar partij voor de verkiezingen campagne heeft gevoerd om het eigen risico af te schaffen. In het debat over de begroting van VWS wil ze, vooralsnog, geen steun geven aan moties van partijen die dat per direct willen regelen.

SP

De SP wil het eigen risico helemaal afschaffen, GroenLinks-PvdA wil beginnen met een verlaging van het eigen risico per 2025 met honderd euro. De beide fracties willen dat regelen bij de begrotingsbehandeling van VWS, woensdag en donderdag. De Kamerleden Jimmy Dijk (SP) en Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) probeerden Agema over te halen hun respectievelijke moties te steunen.

Dat wilde Agema tot frustratie en verontwaardiging van ook de CU en D66 niet. “De PVV heeft in de campagne beloften gedaan om het eigen risico af te schaffen. Wat zijn die beloften waard”, wierp Wieke Paulusma haar PVV-collega voor de voeten. Agema reageerde kribbig op de kritiek van de fracties.

Niet vooruitlopen

Agema heeft onder meer moeite met de manier waarop beide fracties hun plannen met het eigen risico willen betalen. Daarnaast wil ze de verkennende gesprekken niet verstoren, die de PVV met VVD, NSC en BBB voert.

Ze benadrukte dat de PVV het eigen risico wel dergelijk wil afschaffen, maar dat onder meer de VVD en NSC dat niet willen. “Ik kan niet op de zaken vooruitlopen. Ik hoop dat het tot een formatie komt met deze drie partijen. Afschaffen van het eigen risico is nog steeds onze inzet. We proberen dat in de formatie te regelen.” (ANP)