PwC aan VWS: start versnellingstraject om technologie centraal in te kopen

PwC adviseert VWS een versnellingstraject te starten voor het centraal inkopen van digitale innovaties voor de langdurige zorg vanuit een eerder succesvol programma. In een project dat als voorbeeld wordt genoemd zorgde afstemming met de leverancier ervoor dat een prijs werd afgesproken die gunstiger was dan wanneer zorgaanbieders individueel de technologie hadden ingekocht en met voldoende marge voor de leverancier.

Het accountantskantoor doet het advies in een rapport over het centraal inkopen van digitale innovaties voor de langdurige zorg. De adaptatie van technologie gaat te langzaam in de zorg en centraal inkopen zou mogelijk bijdragen aan versnelling. Maar uit het rapport blijkt dat hier nogal wat voorwaarden aan hangen.

Voordelen

Er zijn zeker voordelen, schrijven de onderzoekers, maar ook zijn er genoeg gevallen waarin centraal inkopen niet werkt. Zo is niet elke markt groot genoeg om gezamenlijk in te kopen. Door voor één leverancier te kiezen in zo’n groot project blijven er geen orders over voor concurrenten en daalt de innovatiekracht van zo’n sector. Ook sommige leveranciers van innovaties zijn nog zo klein dat ze bijvoorbeeld niet zoveel ruimte hebben om de prijs te verlagen. Verder kan een centraal project er bijvoorbeeld voor zorgen dat de behoeftes van een individuele instelling ondersneeuwen.