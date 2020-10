Q&A: De toekomst van onze gezondheid is ‘in samenhang’

Hoe kan design helpen bij creëren van een samenhangend en toekomstbestendig zorgsysteem? In het laatste Embassy of Health-journaal gaat Skipr-uitgever Simon Broersma hierover in gesprek met Suzanne Leijendekkers, bij Philadelphia als directeur verantwoordelijk voor innovaties en projecten en Paulien Melis, curator van de online expositie Chronic Health – happily ever after? en program developer bij Waag.

De zorg gaat niet alleen over zorg, zegt Melis. “Het gaat over gezondheid en gezondheid is ook breder dan alleen het genezen of het voorkomen van ziektes. Ik denk dat juist door die bredere kijk en het betrekken van de samenleving een toekomstbestendige zorg kunnen gaan krijgen. Dat moeten we ook met elkaar gaan vormgeven.” Leijendekkers beaamt dat: “Het gaat ook over welbevinden, over positieve gezondheid.”

Metafoor

In een animatie van Design Innovation Group, te zien in het Embassy of Health-journaal, wordt een vergelijking tussen water en de ouderenzorg getrokken: “We kunnen het niet beheersen, maar wel beheren.” Die uitspraak heeft volgens Leijendekkers twee kanten. “Je zou willen dat je soms dingen gewoon vast kunt pakken en beheersen. Het leven laat zien dat dat niet altijd kan, dus dan is beheren een mooi uitgangspunt.”

De metafoor van het water inspireert haar. “Wat ik mooi vind is het meebewegen, het gevoel van water. Die metafoor door laten werken in je bedrijfsvoering is ingewikkeld, maar helpt je om andere luikjes in je hoofd open te doen.” Melis vult aan: “Alleen al ander taalgebruik, ‘meanderen’ en ‘stromen’, maakt dat je perspectief verandert en ruimte creëert om anders te kijken naar de taken die voor je liggen.”

Coronacrisis

De analogie van het water is ook te gebruiken in de huidige coronacrisis. Leijendekkers: “We moeten af en toe stapjes terug doen en kunnen ook weer stapjes vooruit zetten. We worden steeds verder ingeperkt door de maatregelen, maar kunnen op die manier toch souplesse houden met elkaar. Volgens mij begint het daar, niet eens bij het systeem van oplossen.”

De beide gasten zien de coronacrisis in zekere zin als een kans om innovatie te versnellen. Melis: “Dat is voor een deel gebeurd, maar ik denk dat vooral dat de urgentie meer gevoeld wordt. Het besef dat we tegen de grenzen van het systeem aanlopen is heel voelbaar aan het worden. Er zijn ontwerpers die daar al lang mee bezig zijn. Dit jaar vallen die ontwerpen op hun plek.”