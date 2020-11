Quin lanceert digitaal platform in eigen huisartsenpraktijk

De locatie Puttershoek in de regio Rotterdam neemt vandaag als eerste de nieuwe systemen in gebruik. Op korte termijn volgen elf andere praktijken van Quin Dokters. De huisartsen krijgen ondersteuning van data-gedreven zorgpaden die hen helpen om in overleg met patiënten en medisch specialisten de juiste beslissingen te nemen.

Meer regie patienten

Patiënten krijgen via een app toegang tot objectieve medische informatie, om hun meer regie over het zorgproces te geven. Quin verwacht dat hierdoor 12 procent minder huisartsbezoeken nodig zullen zijn. “Zo wordt de huisarts ontlast en verminderen we de druk op het Nederlandse zorgstelsel”, zegt Bart Malenstein, oprichter en CEO van Quin.

Hele zorgpad

Het concept van Quin richt zich volgens Malenstein op het hele zorgpad. “Door van klacht tot diagnose-en indicatiestelling tot behandeling en follow-up binnen één platform af te dekken.” Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld via een symptoomchecker in de app vooraf informatie inwinnen en advies krijgen of ze een huisarts moeten bezoeken. Is dat het geval, dan kan dat zowel middels een fysieke afspraak als met een videoconsult, allemaal via dezelfde app. Na afloop wordt de patiënt gemonitord en worden de effecten van een behandeling gemeten.

Specialisten

Vanaf begin 2021 wordt het ook mogelijk om medisch specialisten digitaal te bij de indicatiestelling. Dat moet zorgen voor een gestroomlijnde samenwerking tussen de eerste en tweede lijn en het aantal doorverwijzingen verminderen. Quin schat in dat dit met ruim een kwart omlaag kan.