Raad van State: Boetes voor Dokteronline terecht

De raad oordeelde, net als de rechtbank eerder, dat via de website Dokteronline.com reclame werd gemaakt voor receptgeneesmiddelen en geneesmiddelen waarvoor in Nederland geen handelsvergunning was verleend. Ook werden deze geneesmiddelen volgens de IGJ aan Nederlandse patiënten te koop aangeboden.

Bemiddeling

Volgens de rechter is het niet van belang dat het bedrijf op de website en in de algemene voorwaarden had opgenomen dat slechts sprake was van bemiddeling. Het bedrijf geeft namelijk aan dat Dokteronline.com een ‘intermediair platform’ is. De Raad van State heeft bepaald dat het bedrijf niet alleen als platform heeft opgetreden, maar dat zij zelf bepaalde geneesmiddelen rechtstreeks aan patiënten te koop heeft aangeboden.

Internationaal actief

IGJ beboette Dokteronline.com voor 102.000 euro en 12.000 euro in respectievelijk 2017 en 2018. De site, gevestigd op Curacao, is een relatief grote online partij die internationaal actief is. Naar eigen zeggen ontvangt de site wekelijks 350.000 unieke bezoekers.

Volgens de IGJ is het de eerste keer dat de rechter heeft bepaald dat de Nederlandse Geneesmiddelenwet van toepassing kan zijn bij een website van een in het buitenland gevestigde onderneming.