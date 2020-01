Raad van toezicht stuurt directeur Santiz naar huis

Bestuursvoorzitter Chrit van Ewijk van Santiz, twee samenwerkende ziekenhuizen in de Achterhoek, is donderdag door de raad van toezicht naar huis gestuurd.

Van Ewijk lag sinds november onder vuur, nadat veel onrust was ontstaan over de toekomstplannen van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.

Verschillen van mening

Onduidelijk is nog of de raad van toezicht hem heeft ontslagen. In een verklaring zegt Santiz dat de reden voor het besluit is dat de beide raden “verschillen van mening over de aanpak die nodig is om deze onrust te beteugelen”.

Verplaatsen

De onrust ontstond door plannen van de raad van bestuur om de kinderafdeling en de afdeling verloskunde van Winterswijk te verplaatsen naar Doetinchem. Dat zorgde voor verontwaardiging in de oostelijke Achterhoek, zowel bij het personeel als de inwoners. Santiz trok de plannen terug, maar de onrust bleef.

Versterking

De raad van toezicht acht het daarom onontkoombaar dat Van Ewijk zijn functie “neerlegt”. De taken van de voorzitter worden waargenomen door een ander bestuurslid, Bijar Altalabani. De raad van toezicht zoekt op korte termijn versterking voor de raad van bestuur.