Raad van toezicht Vilans aangevuld met nieuw lid

Mirjam de Bruin is toegetreden tot de raad van toezicht van kennisorganisaties Vilans. De Bruin is mede-oprichter en partner bij adviesbureau Schutjens & De Bruin.

De Bruin is een ervaren toezichthouder in de zorg en zit onder andere in de raad van toezicht van De Hoogstraat Revalidatie en van Alrijne Zorggroep.

Met de benoeming van Mirjam de Bruin is de vijfkoppige raad van toezicht van Vilans compleet. Naast De Bruin zijn voorzitter Jolanda Buwalda, Maurice van den Bosch, Kees Donkervoort en René Smit lid van de toezichtsraad.

Over het toetreden van De Bruin zegt rvt-voorzitter Buwalda: “Als collega’s verheugen we ons enorm op de komst van Mirjam de Bruin. Gezien haar staat van dienst en juridische expertise verwachten we dat ze een waardevolle aanvulling zal zijn in de raad van toezicht van Vilans.”