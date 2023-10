Raad voor Ouderen bekritiseert marktwerking zorg

De Raad van Ouderen pleit voor een maatschappelijk verdienmodel in plaats van het winstmodel van de marktwerking in de ouderenzorg. De raad roept de politiek op om de “schaduwzijden van de marktwerking voortvarend aan te pakken”.

De raad constateert de opkomst van commerciële partijen in de ouderenzorg, van woon-zorgcomplexen tot fysiotherapie en mondzorg. Recentelijk is er de groei van commercieel gerunde huisartsenzorg bijgekomen. “Hoewel marktwerking voordelen kan hebben, is het inmiddels ook onderhevig aan forse kritiek”, vindt de raad.

“Onze conclusie is dat ongebreidelde marktwerking, zoals die gaandeweg is ontstaan, niet goed uitpakt. Ze staat zelfs goede, betrouwbare zorg voor ouderen in de weg. We leggen marktwerking langs de volgende waarden: toegankelijkheid, onderlinge samenwerking, betaalbaarheid, solidariteit, vakkennis en vakkunde.” (ANP)