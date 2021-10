Radar: 39 procent van mensen aan medicatie hoort niets meer van arts

Van de mensen die meededen aan het onderzoek kreeg 90 procent de medicijnen langer dan twee jaar. Meer dan de helft van de geënquêteerden gebruikt de medicatie al tien jaar of langer en in 80 procent van de gevallen gaat het om meerdere medicijnen. Vaak gaat het om onder meer bloeddrukverlagers, bloedverdunners, antidepressiva, slaapmiddelen en pijnstillers.

Medicatie-APK

Het programma vraagt zich af of het niet tijd is voor een medicatie-APK. Ruud Coolen-van Brakel van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik geeft tegen Radar aan dat bijvoorbeeld slaapmiddelen verslavend kunnen zijn. Andere middelen zoals antidepressiva hebben allerlei schadelijke bijwerkingen. Hij vertelt wel dat het probleem twintig jaar geleden groter was dan nu, nadat men er strenger op is gaan letten.