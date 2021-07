Radboud Universiteit en Radboudumc helpen Namibië tegen corona

Sterrenkundigen van de Radboud Universiteit werken al enkele jaren nauw samen met collega’s van de University of Namibia (UNAM) om een telescoop te bouwen op de Gamsberg. Zij trekken zich het lot van Namibië zeer aan. Samen met het Radboudumc zijn ze een actie gestart om medische apparatuur naar Namibië te sturen in de strijd tegen corona.

In overleg met de Namibische ambassade in Brussel en de Namibische honorair consul in Nederland, heeft het Radboudumc aangeboden de beademingsapparaten beschikbaar te stellen. (ANP)