Radboudumc door snelle toets transformatieplan

Het Radboudumc heeft een positieve beoordeling gekregen van de zorgverzekeraars CZ en Coöperatie VGZ voor de snelle toets van zijn transformatieplan. Het ziekenhuis zet daarbij in op betere zorg voor kwetsbare patiënten en op preventie.

Bertine Lahuis, voorzitter van de raad van bestuur: “We zijn zeer gemotiveerd om uitvoering te geven aan het IZA. Daarmee gaan we ook onverminderd door. Het staat los van het recente besluit om de gesprekken over een aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord voor de jaren 2027 en 2028 op te schorten.”

Kwetsbare patiënten

In het Radboudumc is een derde van de patiënten kwetsbaar. Bijna de helft van de verpleegdagen wordt besteed aan hen. Uit eerdere pilots blijkt dat betere zorg-op-maat bij ten minste een op de vijf van deze kwetsbare patiënten leidt tot andere keuzes van de patiënt, waardoor vaak minder zorg nodig is.

Het Radboudumc wil daarom aanpak breder inzetten, zoals: proactieve zorgplanning, tijdige inzet van ondersteunende en palliatieve zorg, multidisciplinaire consultatieteams en er komt een expertisecentrum voor kwetsbare patiënten.

Versterken gezondheid

Het tweede speerpunt richt zich op het versterken van de gezondheid van alle patiënten. Dit gebeurt bijvoorbeeld met programma’s als Fit4Surgery, waarbij patiënten zich voorbereiden op een operatie en het Leefstijlzorgloket waar patiënten terechtkunnen voor advies over een gezondere leefstijl.