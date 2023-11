Radboudumc en Anna Ziekenhuis starten samenwerking rond specifieke IC-patiënt

Tien procent van de IC-patiënten die in Nederland aan de beademing ligt, komt moeilijk van de beademing af. Uit onderzoek van het Radboudumc blijkt dat zo’n 79 procent van deze patiënten succesvol binnen gemiddeld 11 dagen kan ontwennen van de beademing door gespecialiseerde diagnostiek en een persoonsgerichte behandeling. Bovendien is deze groep binnen een kwartaal tot een jaar na behandeling tot het niveau van voor de IC-opname hersteld. Volgens wetenschappelijke literatuur leidt deze zorg tot een kwaliteitsimpuls en een kostenbesparing.

Zelfde protocollen

Om het effect van netwerksamenwerking op gespecialiseerde zorg dichterbij de thuissituatie te beoordelen, gaan het expertisecentrum van Radboudumc en het Anna Ziekenhuis samenwerken. “Onze aanpak is maatwerk en vraagt om een hele persoonlijke benadering. Dit is een werkwijze die ook goed past bij de manier van werken op de IC van het Anna Ziekenhuis in Geldrop”, reageert Tim Frenzel, intensivist bij Radboudumc. Het Nijmeegse umc gaat kennis delen met de intensivisten, IC-verpleegkundigen en behandelaren van het Anna Ziekenhuis, die nu volgens Radboudumc-protocollen werken.

Ook vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats waarin diagnostische onderzoeksresultaten en persoonlijke behandelplannen van patiënten worden besproken. “Beide ziekenhuizen bouwen nu gezamenlijk een database op ten behoeve van zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek en werken ook samen op het gebied van onderwijs.” Als de samenwerking positief geëvalueerd wordt, kunnen ook andere ziekenhuizen zich bij dit netwerk aansluiten.