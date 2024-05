Radboudumc en Philips sluiten tienjarige overeenkomst voor patiëntmonitoring

Patiënten worden in operatiekamers, Intensive Care (IC) en diverse andere afdelingen bewaakt met bedzijdige patiëntmonitoren. Daarnaast zijn er uitwisselbare monitoren die tijdens patiënttransport gebruikt kunnen worden, zodat geen patiëntgegevens meer verloren gaan. De data gaan van de monitoren naar een IT-platform met verschillende softwareprogramma’s en algoritmes, die zorgverleners ondersteunen.

Data gebruiken

Het Radboudumc heeft de ambitie een betrouwbaar en hoogwaardig patiëntbewakingssysteem neer te zetten, waarin data eenvoudig overal beschikbaar is en dat flexibel genoeg is om van toekomstige innovaties te profiteren. Verder wil het ziekenhuis het aantal onnodige alarmen verminderen en data kunnen gebruiken voor optimalisatie van de patiëntbewaking en wetenschappelijk onderzoek. Het ziekenhuis verwacht dit met het Philips-platform voor elkaar te krijgen.

Innovatiefocus

“Patiëntmonitoring is een innovatiefocus van Philips”, zegt Léon Kempeneers, managing director van Philips Benelux. “De hardware, de monitoren, zijn het zichtbare deel van het monitoringssysteem. Maar het onzichtbare deel, de software, is waar we een groot verschil kunnen maken voor zorgverleners. Door patiëntgegevens samen te brengen en hieruit informatie te distilleren, kunnen deze systemen en software zorgverleners ondersteunen bij het beter zorgen voor patiënten en sneller ingrijpen als dat nodig is. In de toekomst zullen we veel ontwikkelingen zien op dit gebied onder andere door de introductie van kunstmatige intelligentie.”

Onderhoud

Onderdeel van het langlopende partnerschap is een service-contract voor het onderhouden van de monitoren en het onderliggende IT-platform. Er zijn continu nieuwe softwareontwikkelingen voor de besturingssystemen van de monitoren aan het bed of de centrale post op de afdeling, maar ook nieuwe klinische software en beveiligingsupdates.