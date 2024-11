Radboudumc kiest nieuwe bestuurder

Op 1 februari 2025 volgt zij Mark Janssen op, die op 1 oktober 2024 is gestart als voorzitter van het Zorginstituut Nederland. Tot 1 februari is Gerard van Berlo interimbestuurslid.

Lot Winkel

Winkel heeft veel kennis en ervaring in financiële en bedrijfsvoerende eindverantwoordelijke functies, ook in de zorg. Zij is sinds 2022 lid van de raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis. Zij heeft daar onder andere de portefeuilles Financiën, ict, Capaciteitsmanagement en Facilitair Bedrijf onder haar hoede en is verantwoordelijk voor enkele centra. Daarvoor werkte ze ruim tien jaar bij het UMC Utrecht, onder andere als divisievoorzitter en manager Bedrijfsvoering bij de Divisie Kinderen van het WKZ/UMC Utrecht. Haar loopbaan startte ze bij Sara Lee/Douwe Egberts, waar ze zestien jaar diverse financiële posities bekleedde in binnen- en buitenland, onder andere als CFO Koffie en Thee in Spanje.

Raad van toezicht

Wim van der Meeren, voorzitter van de raad van toezicht: “Lot Winkel brengt ons bestuurlijke ervaring, kennis en ervaring in haar portefeuilles en ervaring in een umc. We hebben haar daarnaast leren kennen als een toegankelijk, gedreven en verbindend bestuurder. We zijn ervan overtuigd dat ze een waardevolle inbreng kan hebben en goed past in wat het Radboudumc nodig heeft.”

Radboudumc

Lot Winkel: “De missie van het Radboudumc ‘to have a significant impact on health and healthcare’ spreekt me erg aan. Dat geldt ook voor de unieke positie van een umc, met patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs & opleiding in het huidige zorglandschap en opgaven waar we voor staan met elkaar en met onze partners in de regio. Ik zie ernaar uit om daar, samen met de vele nieuwe collega’s, een bijdrage aan te leveren.”