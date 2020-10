Radboudumc mag medisch specialist niet ontslaan

Het academische ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen mag een medisch specialist/hoogleraar niet ontslaan. Anders dan de kantonrechter oordeelt zijn daar geen gronden voor, heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald.

Radboudumc had verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens het niet goed functioneren van de medisch specialist. De wetenschapper ging daartegen in beroep. “Er is niet gebleken van disfunctioneren dat een ontbinding rechtvaardigt”, oordeelt het hof.

De arts is sinds 1987 bij Radboudumc en was vanaf 2003 pijlervoorzitter van het team Gynaecologische oncologie. “Hij staat bekend als vooraanstaand wetenschapper en uitstekend medisch specialist. Ook ten aanzien van zijn functioneren als pijlervoorzitter heeft hij nooit kritiek ontvangen tot halverwege 2018”, aldus het hof.

Klimaat

Toen is door een extern bureau een onderzoek gedaan naar het klimaat binnen het team en de stijl van leidinggeven van de medisch specialist. “Naar aanleiding daarvan wenste Radboudumc kennelijk een verbetering van het functioneren van de medisch specialist op dat vlak. Zij heeft echter nagelaten dit jegens hem voldoende te concretiseren en heeft de medisch specialist geen gelegenheid gegeven zijn functioneren als pijlervoorzitter te verbeteren”, stelt het gerechtshof.

Inspanning

Volgens het hof zal het inspanning kosten om de arbeidsrelatie weer te herstellen. “Maar dat betekent niet dat er sprake is van een zodanige verstoring in de arbeidsrelatie dat deze tot beëindiging van het dienstverband moet leiden. Ook op die grond is dus geen ontbinding mogelijk.” (ANP)