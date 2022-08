Radboudumc-onderzoeker: ‘GGD moet ingrijpen in Ter Apel’

Schone toiletten en een goede drinkwatervoorziening zijn essentieel in het voorkomen van de verspreiding van infectieziekten als salmonella en polio bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, zegt onderzoeker infectieziekten Andre van der Ven van universitair ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen. De GGD zou volgens hem moeten ingrijpen.

Er slapen momenteel honderden mensen per nacht buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis uitte donderdagochtend grote zorgen over de slechte voorzieningen op het terrein. Zo zijn er maar een paar wc’s en kranen waar mensen zich kunnen wassen. Ook Artsen zonder Grenzen meldt dat de omstandigheden bij het aanmeldcentrum “mensonwaardig” zijn.

Salmonella en polio

“Het is erg belangrijk dat ontlasting en drinkwater goed van elkaar gescheiden blijven”, aldus Van der Ven. “Anders loop je het risico op de verspreiding van ziekten als salmonella of polio.” In Nederland worden mensen ingeënt tegen onder meer die laatste ziekte, maar dat is niet in alle landen buiten Europa het geval.

Artsen zonder Grenzen

Als er daarnaast veel mensen op elkaar zitten en ze geen mogelijkheid hebben hun kleding te wassen, kunnen schurft en luizen zich makkelijk verspreiden, aldus Van der Ven. Artsen zonder Grenzen gaf al aan veel huidziekten onder de asielzoekers te hebben aangetroffen.

GGD inschakelen?

Het voorkomen van de verspreiding van infectieziekten is een taak voor de GGD, aldus Van der Ven. “Zij hebben een speciale afdeling infectieziektenbestrijding. Het lijkt me de instantie met de meeste expertise op dit gebied.” Het is logisch dat er geen protocols zijn voor de uit de hand gelopen situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, zegt Van der Ven. “Maar dan komt het dus aan op improvisatievermogen. Gewoon verantwoordelijkheid nemen.”

De GGD in Groningen geeft aan dat hun taak ophoudt bij de hekken van het aanmeldcentrum. “Wij hebben een rol bij de opvang op het centrum zelf. We controleren de hygiëne, screenen op tuberculose en leveren jeugdgezondheidszorg.” Daarbuiten is het “openbare ruimte, daar hebben wij geen rol”, aldus een woordvoerster. (ANP)