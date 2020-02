Radboudumc opent transgenderkliniek voor kinderen en jongeren

Tot nu konden patiënten voor medische transgenderzorg alleen terecht in het Amsterdam UMC en in het UMC Groningen. Beiden hebben een wachttijd van meerdere jaren. Eind 2019 stonden bijna 3.000 mensen op de wachtlijst. Volgens patiëntenorganisatie Transvisie is de zorgvraag het afgelopen jaar met 20 procent gestegen.

Kinderen geven soms al vanaf een jaar of zes aan dat ze in het verkeerde lichaam zitten. “Voordat je begint met puberteitsremmers wil je kinderen al uitgebreid hebben gesproken en weten dat je het juiste traject start”, zegt Hedi Claahsen, kinderarts-endocrinoloog en coördinator van het nieuwe centrum in Trouw. “Het gegeven dat mensen soms zelf met hormoontherapie beginnen, raden wij af. Daarnaast is de begeleiding van zowel ouders als kind heel belangrijk. Elk traject is weer anders.”

Het Radboudumc hoopt dit jaar zo’n 140 jonge patiënten te kunnen helpen, in eerste instantie kinderen en jongeren van de wachtlijst in Amsterdam. Vanaf volgend jaar kunnen er ook volwassenen terecht. De komende jaren doet het Radboudumc ook wetenschappelijk onderzoek naar de transgenderzorg, aldus Trouw.