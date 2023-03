Radboudumc start duurzame sloop

De sloop gebeurt in fases. Alle materialen worden gesorteerd en gescheiden afgevoerd. De afgevoerde materialen worden hergebruikt in andere producten, of gaan in z’n geheel over naar een ander project. “Zo beperken we verspilling en onnodig gebruik van grondstoffen”, aldus het Radboudumc. Van alle materialen – met uitzondering van asbest en chroom-6 – wordt minimaal 97 procent hergebruikt.

Nieuw gebouw

Woensdagavond is de luifel van de voormalige hoofdingang verwijdert. Daarmee is het aangezicht van de oude hoofdentree van het Radboudumc is verdwenen. Verwachting is dat eind 2026 alle gebouwen aan de westflank gesloopt zijn.

Al eerder opende het umc de deuren van het nieuwe hoofdgebouw aan het Geert Grooteplein en kwam er een nieuwe hoofdingang voor patiënten, bezoekers en medewerkers.