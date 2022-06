Radboudumc opent nieuwbouw met geavanceerde isolatie-units

Het Radboudumc heeft deze week de nieuwbouw van Gebouw P voor longinfectieziekten en Gebouw L voor longrevalidatie in gebruik genomen. In Gebouw P is ook een hypermoderne high-level isolatie-unit opgenomen.

Op vrijdag 27 mei zijn de patiënten vanuit het oude centrum Dekkerswald, in de bossen bij Nijmegen, verhuisd naar de gebouwen op het campusterrein. De nieuwe isolatieafdeling is de meest geavanceerde afdeling in Europa, aldus Radboudumc. Het gebouw is erop ingericht om besmettelijke patiënten met TBC of andere longinfectieziekten te behandelen, maar ook patiënten met het levensgevaarlijke ebola- of lassavirus. Patiënten met apenpokken of corona komen waarschijnlijk niet op deze afdeling.

Apart gebouw

Nijmegen is een van de vijf locaties waar patiënten met extreem besmettelijke virussen worden opgenomen. Tot voor kort gebeurde dit in een afgesloten vleugel van het ziekenhuis, maar dat was niet optimaal. In de aparte nieuwbouw kunnen patiënten direct uit de ambulance – die in het gebouw kan parkeren – naar hun verpleegruimte en hoeven ze niet het ziekenhuis door.

VAR

In de nieuwbouw zijn vier speciale units voor zeer besmettelijke patiënten ingericht – een gesluisde isolatiekamer met aparte, afgesloten in- en uitgang. De units zijn ook geschikt voor IC-zorg. Om de volledige persoonlijke beschermingsmiddelen aan te trekken, is een zorgmedewerker twintig minuten bezig. Nieuw zijn de koelvesten onder de kleding, omdat de temperatuur in het pak enorm kan oplopen. Patiënten en medewerkers worden in de gaten gehouden via een ‘VAR-systeem’ in het gebouw. Daardoor kan er direct contact zijn tussen verpleegkundige, arts of patiënt, zonder dat er gevaar is dat het virus zich verspreidt.

Wapen

Gebruikte materialen en eigenlijk alles wat uit de kamer komt, moet worden afgevoerd in speciale afvaltonnen. Deze tonnen staan onder strenge bewaking opgeslagen, want het afval kan in verkeerde handen vallen en worden gebruikt als biologisch wapen.