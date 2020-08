Radboudumc test medicijnen op ‘virtuele kinderen’

Dat schrijft Radboudumc op haar website. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Farmacologie en Toxicologie, net subsidie van de Bill & Melinda Gates Foundation. De modellen worden ingezet onder leiding van professor Saskia de Wildt en het Kinderformularium.

De werkzaamheid en veiligheid van ongeveer de helft van alle geneesmiddelen die aan kinderen worden voorgeschreven, is niet goed onderzocht. Omdat groei en ontwikkeling de manier veranderen waarop het lichaam van een kind met medicijnen omgaat, loopt het een verhoogd risico om ineffectieve of onveilige medicijnen te krijgen. Hoewel veel kinderen medicijnen nodig hebben, is de optimale dosering meestal niet bekend. Om ervoor te zorgen dat kinderen in heel Europa de goede doseringen krijgen, zullen de doseringen beschikbaar worden gesteld aan artsen en apothekers via het Kinderformularium. Artsen en apothekers worden opgeleid om deze ‘virtuele kinderen’ te gebruiken en om de aanbevelingen voor dosering op te nemen in de richtlijnen voor behandeling.