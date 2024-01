Radboudumc voegt hightech infectieziektengebouw toe aan de campus

Patiënten zijn onder te verdelen in drie veiligeheidscategorieën, elk met een eigen afdeling: 7 kamers voor patiënten met niet-besmettelijke infectieziekten, 8 isolatiekamers voor patiënten waarvan bekend is of wordt vermoed dat zij besmet zijn en één isolatie-unit met 2 Intensive Care-kamers voor patiënten met zeer besmettelijke infectieziekten zoals Ebola of Gele Koorts. Deze unit heeft zijn eigen ambulance-ingang. In geval van een besmettingsuitbraak, zoals een pandemie, kan het hele gebouw gebruikt worden als cohort- en isolatie-unit.

Duurzaam gebruik

Belangrijk onderdeel van het nieuwe gebouw is de High Level Isolation Unit (HLIU), waar patiënten met besmettelijke ziekten kunnen worden afgezonderd. “De HLIU past bij de leidende rol die het Radboudumc heeft op het gebied van de paraatheid bij en de respons op infectie-uitbraken. Het gebouw is nu en in de toekomst ook zeer geschikt om zorgprofessionals te trainen in veiligheidsprocedures rondom isolatieverpleging van zeer besmettelijke patiënten. Artsen, verpleegkundigen en deskundigen infectiepreventie leren tijdens een interdisciplinaire real-life scenariotraining hoe ze het beste kunnen samenwerken tijdens deze unieke en zware omstandigheden”, aldus architectenbureau EMG, dat het gebouw heeft ontworpen.

In het ontwerp van het Infectieziekengebouw is rekening gehouden met een eventuele capaciteitsuitbreiding. “Tevens is in het ontwerp een hoge mate van duurzaamheid toegepast. Door de compacte vorm is het energieverbruik zeer laag en daarbij is het gebouw aangesloten op de WKO-installatie van het Radboudumc. Materialen zijn gekozen op basis van de ‘cradle-to-cradle’-eigenschappen, waarin een volledige herbruikbaarheid en een lage milieubelasting zijn gecombineerd.”