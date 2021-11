Radboudumc wil dat iedereen zich aan coronaregels houdt

Medewerkers van het Radboudumc in Nijmegen doen in een film een dringende oproep aan iedereen om de coronaregels te volgen en bijvoorbeeld de contacten tot een minimum te beperken.

“We balen allemaal verschrikkelijk” van de nieuwe situatie, zegt er een. “Alle ziekenhuizen stromen nu over”, stelt de ander. De medewerkers wijzen erop dat de ziekenhuizen al vol lagen met mensen die al lang op zorg moesten wachten en dat ze mensen opnieuw moeten vertellen dat hun behandeling niet doorgaat. Dat doet pijn bij de patiënten en hun familie, bij de zorgverleners, maar straks misschien ook bij diegenen die nu gewoon naar het filmpje kijken of hun dierbaren, waarschuwen ze.

Het is “dweilen met de kraan open” en hun dweilen “worden niet groter”. Ze vragen rekening te houden met de mensen met kanker en die een hartaanval of een ongeluk hebben gehad en dus zo snel mogelijk zorg moeten krijgen omdat hun situatie anders verder verslechtert.

De politieke discussie over de g’s “gaat ons niet helpen”, zeggen ze over de kwestie of mensen gevaccineerd of genezen moeten zijn om ergens naar binnen te mogen of dat ze ook met een negatieve test mogen blijven komen. (ANP)