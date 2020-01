Op zoek naar radicale ideeën om fijner oud te worden

Met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) speelt het project in op de toenemende vergrijzing in Nederland. Een vakjury, onder andere bestaande uit Annet de Lange, bijzonder hoogleraar ‘Succesvol ouder worden’ en schrijver Mohammed Benzakour, gaan inzendingen beoordelen op basis van vernieuwing en haalbaarheid. Tien inzendingen krijgen uiteindelijk professionele begeleiding en budget voor verdere uitwerking.

Pionieren

‘Een initiatief als Leven Lang Leven is naar mijn idee essentieel om oplossingen te vinden voor succesvol ouder worden en innovatie in de verpleegzorg. Uit onderzoek weten we dat het ontwikkelen en behouden van mentale en fysieke veerkracht bepalend is voor hoe iemand de laatste tijd van zijn leven ervaart. Met het pioniersprogramma hopen we te leren van vernieuwende inzichten uit de samenleving en uit te vinden wat hier op latere leeftijd voor nodig is’, aldus prof. dr. Annet de Lange, bijzonder hoogleraar ‘Succesvol ouder worden’.

Alle ideeën mogen tot 20 maart 2020 ingezonden worden en kunnen gaan over nieuwe woonvormen, mobiliteit of fysieke ondersteuning en helpen om een meer autonoom, sociaal of betekenisvol te leven.