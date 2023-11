Reade benoemt nieuwe bestuurder

Suzan Vernie wordt per 1 februari 2024 bestuurder van Reade, expertisecentrum voor revalidatie- en reumazorg. Ze volgt interim-bestuurslid Petra van Dam op, die 31 januari afzwaait.

Suzan Vernie is momenteel divisiemanager Vitale Functies bij het UMC Utrecht. De afgelopen jaren gaf ze leiding aan de Spoedeisende hulp, het OK-complex, de Intensive Care en het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Daarnaast is ze toezichthouder bij Stichting Het Buitenhof, een reisorganisatie voor mensen met een beperking. Eerder vervulde ze diverse managementfuncties in de zorg en zakelijke dienstverlening.

Bestuur

Vernie is per 1 februari 2024 door de raad van toezicht (rvt) benoemd als bestuurder. Met bestuursvoorzitter Katja Hoorn vormt Vernie de raad van bestuur (rvb) van de Amsterdamse zorgorganisatie.