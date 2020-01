Reade benoemt reumatoloog in raad van toezicht

Aanbieder van revalidatiezorg Reade in Amsterdam heeft reumatoloog Iet van Albada -Kuipers per 1 januari 2020 benoemd als lid raad van toezicht. Zij volgt Ernest Briët op die aftreedt in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn.

Van Albada -Kuipers werkte tot begin 2019 als vrijgevestigd reumatoloog in het Meander Medisch Centrum Amersfoort. Momenteel werkt zij als waarnemend reumatoloog in Amsterdam UMC. Eerder zat ze onder meer in de Raad voor de Tuchtrechtspraak, was ze voorzitter van Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en lid van de raad van toezicht van het Erasmus MC in Rotterdam.