Realisatie richtlijn voor gebruik coronapillen kan nog tijd duren

Coronapillen

Met informatie over onder andere de effectiviteit en veiligheid van het middel en bijwerkingen moet worden bepaald voor welke patiënten de pillen zijn in te zetten. “Is het middel alleen beschikbaar voor een hele specifieke groep patiënten, of juist niet? Dat is best een ingewikkeld proces om te bepalen, waar veel verschillende partijen bij zijn betrokken”, legt een woordvoerster van de NHG uit.

Werking

De medici hebben details over de werking van de pillen nodig, maar die zijn nog niet gepubliceerd. Zodra dat is gebeurd kan het minimaal een aantal weken duren voor de aanbevelingen zijn opgesteld, aldus de woordvoerster.

EMA

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gaf donderdag een positief advies over de coronapillen van Pfizer. Het middel is bedoeld voor mensen die al besmet zijn met het virus en kan dan ernstige ziekte voorkomen. (ANP)