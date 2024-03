Rechtbank: ontslag Stella Salden door NU’91 onterecht

NU’91 heeft vorig jaar onterecht haar voorzitter Stella Salden ontslagen, aldus de rechtbank in Utrecht. De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden moet haar vergoedingen betalen van in totaal 107.000 euro. Ook moet NU’91 een persbericht over haar ontslag van de website verwijderen.

NU’91 besloot na klachten van medewerkers en oud-medewerkers Salden per direct te ontslaan. De klagers verweten Salden dat haar leiderschapsstijl leidde tot een angstcultuur binnen de organisatie, wilden meer zeggenschap en vreesden voor het voortbestaan van NU’91, aldus de ledenraad. Dit is het hoogste bestuurlijke orgaan binnen de vakbond.

Aanvankelijk bleek uit een ledenvergadering dat Salden voldoende steun had, maar daarna kreeg het secretariaat brieven van anonieme medewerkers die niet naar deze vergadering durfden te gaan. Dan ontstaat een reeks misverstanden tussen de diverse geledingen binnen NU’91 (onder meer Salden) over een extern onderzoek: wat het bureau moet onderzoeken, wanneer en hoe snel.

Onderzoek dwarsbomen

Omdat de ledenvergadering concludeert dat Salden het onderzoek wil dwarsbomen, besluit ze haar op staande voet te ontslaan. Daarop eist Salden niet alleen een transitievergoeding en het doorbetalen van een deel van het salaris, maar ook een vergoeding van 498.000 euro omdat ze volgens haar op onterechte gronden is ontslagen. De rechter wijst die laatste eis af, onder meer omdat beide partijen al eerder in onderhandeling waren over een voortijdig vertrek van Salden en dus het gederfde inkomen onzeker was. Hij weegt mee dat dit forse bedrag zou moeten worden betaald uit contributiegeld.

De rechter concludeert in haar vonnis van dinsdag dat NU’91 in de opzeggingsbrief, de notulen en bijlagen niet meldt op welke grond Salden is ontslagen. Ook in het verweerschrift voor de rechtbank wordt dit “niet concreet onderbouwd”, aldus de rechter. In het proces om een goede afspraak te maken over de opzet van het onderzoek, kwam het besluit Salden ontslag aan te zeggen “plotseling uit de lucht vallen”, oordeelt de rechter. Op dat moment was geen sprake van een verstoorde arbeidsrelatie.

NU’91 dient Salden een transitievergoeding te betalen van 20.935 euro, een contractuele vergoeding van 77.220 euro, uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen (5100 euro), een eindejaarsuitkering (621 euro) en de proceskosten van Salden (2565 euro).

Verheugd over uitspraak

Advocaat Hans Vogels is “verheugd” over de uitspraak: “De rechtbank heeft geconcludeerd dat de ontslaggronden niet voldragen zijn en het ontslag te abrupt heeft plaatsgevonden. Hiervoor zal Salden financieel gecompenseerd worden door NU’91. Ook is de rechtbank van oordeel dat het persbericht onnodig schadelijk is voor de reputatie van Salden.”

Salden zegt teleurgesteld te zijn in de wijze waarop NU’91 met haar om is gegaan, maar kijkt volgens Vogels “positief terug op de met NU’91 behaalde successen”.

NU’91 wil niet reageren op het vonnis van de Utrechtse rechtbank.