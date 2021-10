Rechtbank: politiek gaat over vraag of anticonceptie gratis moet zijn

De vraag of de overheid anticonceptie moet vergoeden is niet aan de rechter, maar aan de politiek. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Een aantal organisaties had mede namens ruim 7.000 burgers geëist dat de Staat anticonceptie voortaan moet vergoeden. Ze weten nog niet of ze in hoger beroep gaan.

Vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann en burgerbeweging DeGoedeZaak stelden in de rechtszaak in juli dat het discriminerend is dat vrouwen moeten opdraaien voor de kosten van anticonceptie. Ze verwezen naar onder meer internationale verdragen en artikel 1 van de Grondwet, waarin staat dat de overheid mensen gelijk moet behandelen en geen onderscheid mag maken op basis van bijvoorbeeld geslacht.

Niet per se nodig

Daar gaat de rechter niet in mee. De Staat is weliswaar verantwoordelijk voor het waarborgen van de “seksuele en reproductieve rechten” van burgers, maar daarvoor is anticonceptie gratis maken niet per se nodig.

Anticonceptie is in Nederland ruim voldoende beschikbaar en bovendien vrij verkrijgbaar, zo redeneert de rechtbank. Bovendien zijn de kosten niet zo hoog dat die een belemmering vormen in de keuze voor anticonceptie. Vrouwen kunnen een zwangerschap dus voorkomen als ze dat willen. De rechtbank erkent dat niet elke relatie, “duurzaam of kortstondig” tussen man en vrouw gelijkwaardig is en dat gratis anticonceptie kan bijdragen aan meer gelijkwaardigheid. Maar de ongelijkwaardigheid wordt niet veroorzaakt doordat anticonceptie niet wordt vergoed.

Medische noodzaak

Anticonceptie zat jarenlang in het basispakket van zorgverzekeringen, maar werd daar in 2011 uit gehaald omdat er geen medische noodzaak voor wordt gezien. Meisjes onder de 18 jaar die de pil gebruiken, krijgen die momenteel wel vergoed uit de basisverzekering. Tussen de 18 en 21 jaar gaan de kosten van het eigen risico af en daarboven moeten vrouwen de pil zelf betalen of zich aanvullend laten verzekeren.

Een meerderheid van de Tweede Kamer zou anticonceptie graag weer in het basispakket terug willen. Of het kabinet een aangenomen motie daarover uitvoert is aan de politiek zelf en niet aan de rechtbank, aldus de rechter woensdag.

Directeur van Bureau Clara Wichmann Anniek de Ruijter laat weten “teleurgesteld” te zijn in de uitspraak. “Er is wel degelijk sprake van indirecte discriminatie: in de praktijk betalen vrouwen vaker voor de kosten van anticonceptie. Daarom moet de staat dit anders reguleren.” (ANP)