Rechtbank stelt ACM in gelijk over mededingingswet gz-psychologen

De Rechtbank Rotterdam heeft op 29 juli het beroep van Silver Psychologie tegen de Autoriteit Consument & Markt ongegrond verklaard. Silver Psychologie had de ACM verzocht op te treden tegen de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) omdat hun erkenningsregeling in strijd zou zijn met de mededingingswet. Toen de ACM dat niet deed, sleepten de psychologen de autoriteit voor de rechter.

De FGzPt heeft een regeling opgesteld voor de erkenning van praktijkopleidingsplaatsen. Die praktijkopleidingsplaatsen zijn een onderdeel van de vervolgopleiding tot gz-psycholoog en psychotherapeut. Silver Psychologie diende daarover een handhavingsverzoek in, omdat het van mening was dat de FGzPt oneerlijk concurreerde.

Geen economische activiteit

De ACM heeft dit verzoek in augustus 2019 afgewezen, omdat het niet bevoegd is. ‘Het aanbieden van praktijkopleidingsplaatsen in het kader van de vervolgopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut is geen economische activiteit en valt daarom niet onder de mededingingswet’, aldus de autoriteit. Silver maakte daartegen bezwaar en toen dat werd afgewezen, stapte het naar de rechter.

De rechtbank heeft nu het beroep van Silver Psychologie ook ongegrond verklaard. Dat betekent dat het besluit van de ACM in stand blijft. Silver Psychologie kan tot zes weken na de uitspraak hoger beroep instellen.