Rechtbank: VGZ hoeft afbouw antidepressiva op dagelijkse basis niet te vergoeden

Nieuws Honderden meldingen over oorsuizen na coronaprikken Het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb heeft zo'n zeshonderd meldingen binnengekregen over oorsuizen na coronavaccinaties. Over duizeligheid na een coronavaccinatie kwamen meer dan vierduizend meldingen binnen. Lees verder

Nieuws NVZ tegen VWS: Haal acute zorg snel uit marktwerking De NVZ vindt dat de acute zorg uit de marktwerking moet worden gehaald. “Een bekostiging op basis van werkelijk gebruik is niet passend”, schrijft de NVZ in een position paper over dit onderwerp: “De acute zorgketen leent zich niet voor marktwerking.” De ziekenhuizen vragen de maatregel “op korte termijn” te realiseren. Lees verder

Nieuws Meldpunt voor onregelmatigheden bij inkoop beschermingsmiddelen Deloitte heeft een meldpunt geopend om melding te doen van mogelijke onregelmatigheden bij de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het meldpunt is onderdeel van het onderzoek van Deloitte naar de inkoop van beschermingsmiddelen, schrijft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Paul Blokhuis, in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

Blog Opinie Sneller herstellen na een operatie dankzij advies op maat Alweer een aantal jaren geleden moest ik een operatie ondergaan. Gelukkig mocht ik na twee dagen weer naar huis. Maar het herstel duurde erg lang. De instructies waren dat ik zes weken lang niet mocht tillen, fietsen en autorijden. Dat tillen vond ik niet zo erg, mijn huisgenoot deed de boodschappen wel. Maar niet fietsen en niet autorijden betekende dat ik niet naar mijn werk kon. Uiteindelijk heb ik thuis achter de computer nog flink wat kunnen doen. Maar onhandig was het, zeker in een tijd dat we online werken nog niet hadden uitgevonden. Lees verder