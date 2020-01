Rechtbank: wanbeleid bij DeSeizoenen van Loek Winter

De Ondernemingskamer in Amsterdam, onderdeel van het Gerechtshof, heeft wanbeleid vastgesteld bij DeSeizoenen in de periode van januari 2012 tot 25 februari 2014. DeSeizoenen is een zorginstelling voor verstandelijke gehandicapte volwassenen, met zes vestigingen in Oost- en Zuid-Nederland. Eigenaren zijn Loek Winter en Willem de Boer.

Vastgoedtransactie

De rechter verdenkt DeSeizoenen ervan disproportioneel winst te hebben gemaakt bij een vastgoedtransactie. De zorginstelling werd eind 2011 opgericht om een deel van de zorgonderneming van de failliete Stichting Zonnehuizen over te nemen. De curator en betrokken banken hadden een deel van het vastgoed van Stichting Zonnehuizen aan DeSeizoenen in gebruik gegeven.

Lening

In 2016 is dit vastgoed gekocht door Vastgoed DeSeizoenen B.V., een zustervennootschap van DeSeizoenen. Die verwerving is mede mogelijk gemaakt door een lening die DeSeizoenen gaf aan Vastgoed DeSeizoenen en door de huurovereenkomsten die het sloot met Vastgoed DeSeizoenen. Daarbij was er een verwevenheid van functies en belangen van bestuurders en een deel van de commissarissen van DeSeizoenen enerzijds en de (indirecte) aandeelhouders van Vastgoed DeSeizoenen anderzijds, aldus de Ondernemingskamer.

Belangenverstrengeling

Volgens Ondernemingskamer ligt het wanbeleid vooral in belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen van bestuurders en commissarissen bij de totstandkoming van de vastgoedtransactie in 2014: bestuurders en commissarissen hebben onvoldoende blijk gegeven van een onafhankelijke opstelling. Zo is er geen taxatie geweest.

Bestuurshandelen

De rechter plaatst vraagtekens bij de winst die de transactie heeft opgeleverd, maar spreekt geen formeel oordeel uit – ook omdat het hier gaat om ‘bestuurshandelen’. De Cliëntenraad, die de zaak aanbracht, stelde dat de transactie disproportioneel in het voordeel was van Loek Winter en Willem de Boer, omdat alle lasten en risico’s bij de zorginstelling (hoge huur, achtergestelde lening en verpanding van inkomsten) waren gelegd, maar de winst naar Winter en De Boer ging. Het duo had slechts honderd euro geïnvesteerd.

Overigens treft de Ondernemingskamer geen maatregelen, mede omdat deze tot onrust binnen de zorginstelling kunnen leiden.