Rechtbank: Zorgkantoor Zilveren Kruis krijgt fraudegeld niet terug van zorginstelling

Het zorgbedrijf Fundament en de eigenaar van het bedrijf zijn in 2020 veroordeeld voor valsheid in geschrifte en verduistering. In die strafrechtelijke procedure oordeelde de rechtbank dat het bedrijf te veel (zorg)uren declareerde en het pgb-geld van de cliënten naar eigen inzicht besteedde. Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld; die procedure loopt nog.

Cliënten

Zilveren Kruis besloot namens de cliënten het geld terug te eisen van Fundament. Maar hier gaat het mis, volgens de rechtbank. “Wanneer de betrokkenen geen geld terug hoeven te betalen, lijden zij geen schade door toedoen van Fundament en kan het zorgkantoor dus ook geen schade namens die betrokkenen op Fundament verhalen”, aldus de rechter.

Schade geleden

“Ook is niet gebleken dat Zilveren Kruis als gevolg van de handelwijze van Fundament zelf schade heeft geleden die zij rechtstreeks op Fundament zou kunnen verhalen. Zilveren Kruis betaalde dit pgb-geld niet uit het eigen vermogen, maar kreeg dit als subsidie van de overheid. En niet is gebleken dat Zilveren Kruis als gevolg van de gestelde fraude de subsidie aan de overheid moet terugbetalen. Er is dus geen schade voor het zorgkantoor.”